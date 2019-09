Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Auto kommt ins Schleudern - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.09.19, gegen 14.20 Uhr, befuhr eine 19 jährige VW-Fahrerin die L157 von Witznau in Richtung Gurtweil. Im Bereich einer Rechtskurve kam das Fahrzeug der jungen Frau ins Schleudern und prallte mit dem Heck mit einem entgegenkommenden Honda zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde am VW ein Hinterrad abgerissen, welches in der Folge einen weiteren entgegenkommenden VW beschädigte. Ebenso wurde eine Leitplanke beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 15.000 Euro.

