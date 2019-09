Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Brandenberg: Auto überschlagt sich - Fahrer leicht verletzt

Am Donnerstag, 05.09.19, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 73 jähriger Mercedes-Fahrer die B317 in Brandenberg in Richtung Feldberg. Im Bereich einer Baustelle, bei welcher derzeit eine einspurige Verkehrsführung eingerichtet wurde, kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich sein Auto, prallte gegen einen geparkten Pkw und blieb auf einem Vorplatz eines Hauses liegen. Der Fahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. An dem geparkten Auto, sowie dem Vorplatz etwa 2000 Euro. Im Einsatz war neben der Feuerwehr aus Brandenberg auch die Bergwacht mit vier Fahrzeugen und etwa 10 Einsatzkräften.

