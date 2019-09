Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190903.2 Itzehoe: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Itzehoe (ots)

Von Sonntag auf Montag haben Unbekannte die Heckscheibe eines in der Edendorfer Straße in Itzehoe geparkten Fahrzeugs zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Am Sonntag stellte der Geschädigte seinen Touran unversehrt in einer Parklücke an der Edendorfer Straße 194 a ab. Als er am Folgetag um 19.15 Uhr zu dem VW zurückkehrte, war die Heckscheibe komplett gesplittert und wies ein kleines Loch auf. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 400 Euro belaufen, Täterhinweise gibt es bisher keine. Bereits am Sonntagabend hatte ein Nachbar des Anzeigenden an seinem Fahrzeug ebenfalls Beschädigungen festgestellt, offenbar verursacht durch eine kleine Stahlkugel. Auch in diesem Fall ließ sich die Verursacher der Schäden nicht ausfindig machen. Zeugen, die Hinweise in einem der Fälle geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

