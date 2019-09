Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen/ Rötenbachschlucht - Kleidungsstücke aufgefunden

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am Montag 02.09.2019 ging beim Funk- und Lagezentrum des Polizeipräsidium Freiburg per Mail ein Hinweis ein, dass in der Rötenbachschlucht eine Blue-Jeans und eine Unterhose liegen würde. Bei einer ersten Nachschau durch eine Streife des Revier Titisee-Neustadt konnten diese Kleidungsstücke nicht gefunden werden. Am gestrigen Morgen, 06.09.2019 wurde dann, nachdem der mutmaßliche Ablageort genauer verifiziert werden konnte, erneut eine Suche durchgeführt. Diesmal konnten die Kleidungsstücke, welche ausgebreitet auf dem Boden lagen, aufgefunden werden. Die Kleidungsstücke lagen unweit des großen Weges in der Nähe des Kapftunnels, bzw. Hörnle in der Rötenbachschlucht. Die Kleidungsstücke wurden sichergestellt und zum Polizeiposten Löffingen gebracht.

Hinweise auf eine Straftat liegen keine vor. Auch liegt der Polizei keine Meldung über vermisste Personen im fraglichen Bereich vor. Die Polizei wendet sich mit der Bitte an die Bevölkerung, ob jemand Hinweise zur Herkunft dieser Kleidungsstücke geben kann. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 oder der Polizeiposten Löffingen, Tel: 07654/806060 nehmen Hinweise entgegen.

