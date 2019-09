Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Einsatz Rettungshubschrauber

Schwere Gesichtsverletzungen zog sich ein 30 jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec am Mittwoch, 04.09.19, gegen 19.15 Uhr, in der Wehratalstraße zu. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr hier ein Bus in eine Bushaltestelle ein. Ein nachfolgender Radfahrer wollte den Bus auf der linken Seite überholen und übersah hierbei offensichtlich einen VW im Gegenverkehr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radler so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. An seinem Rad, sowie am VW entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr aus Öflingen war im Einsatz.

