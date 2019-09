Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Mit E-Roller gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwoch, gegen 17 Uhr, befuhr eine Frau mit einem elektrisch angetriebenen Tretroller den als kombinierten Fuß-/Radweg freigegebenen Max-Barth-Weg zwischen Waldkirch und Kollnau. Aus bisher nicht bekannter Ursache kam die 68-Jährige zu Fall und verletzte sich hierbei so schwer, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ob der Hund, der in einem Körbchen mitfuhr, eine unfallursächliche Rolle spielte, ist derzeit ebenfalls nicht bekannt. Er blieb offensichtlich unverletzt. Wer der Polizei in diesem Zusammenhang durch Mitteilung sachdienlicher Wahrnehmungen weiterhelfen kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Waldkirch unter Telefon 07681/4074-0 zu melden.

rb

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell