Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (195/2019) A 7 zwischen Seesen und Echte - Sturmböe weht Sattelauflieger von Fahrbahn - zurzeit erheblicher Rückstau - Südrichtung muss zur Bergung mehrere Stunden vollgesperrt werden

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Gemarkung Seesen-Ildehausen, BAB 7, Richtungsfahrbahn Kassel, zwischen den Anschluss-Stellen (AS) Seesen und Echte, Dienstag, 12.03.2019, gegen 16:30 Uhr

MENGERSHAUSEN (mri) - Eine heftige Sturmböe hat heute Nachmittag den Auflieger eines Sattelzuges über die Außenschutzplanke gedrückt. Der Anhänger trennte sich von der Zugmaschine und blieb letztlich im Seitenraum liegen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 40-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit seinem Sattelzug (aus Mettmann, beladen mit 26 t Papierrollen) die A 7 in Südrichtung. Nach Passieren des Parkplatzes Schwalenberg wurde der Sattelzug urplötzlich von einer heftigen Sturmböe erfasst, die den Auflieger regelrecht über die Außenschutzplanke kippte. Zuvor war der Sattelzug noch in den feuchten Seitenraum geraten. Aufgrund der starken Fahrbahnverunreinigung musste der Hauptfahrstreifen sofort gesperrt werden, was zu einem erheblichen Rückstau führte (derzeit acht Kilometer).

Die Bergung des Sattelaufliegers und der Ladung ist für die frühen Abend- bzw. Nachtstunden geplant (ca. 20:00 Uhr). Dazu muss die Richtungsfahrbahn Kassel voll gesperrt werden. Der Süd-Verkehr wird dann an der Anschluss-Stelle Seesen über die U 62 zur AS Echte geleitet. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung mehrere Stunden andauern wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei

Alte Landstraße 1

37124 Rosdorf

Telefon: 0551/491-6517



eingestellt für die

Polizeiinspektion Göttingen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell