Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Herrenschwand: Einbruch in Hotel - Zeugensuche - Bitte um Meldung von verdächtigen Wahrnehmungen

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, 05.09.19, wurde in ein Hotel in Herrenschwand eingebrochen. Die Täter brachen gewaltsam durch eine Terrassentüre in das Haus ein und durchsuchten die Büroräume. Weiterhin brachen sie auch in ein nahegelegenes Gebäude des Hotels ein. Hier stiegen die unbekannten Täter durch ein Fenster ein. Es wurden Bargeld und Lebensmittel entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich zumindest um zwei Täter gehandelt haben. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0 sucht Zeugen zu dem Einbruch. Aufgrund zurückliegender Einbrüche in Hotels und Geschäfte im Bereich Bernau, Todtmoos und Häg-Ehrsberg wird darum gebeten, verdächtige Wahrnehmungen umgehend über den polizeilichen Notruf - 110 - zu melden.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell