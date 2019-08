Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ergebnis der Motorradkontrollen im Hönnetal

Menden/Balve (ots)

Die Polizei war gestern Nachmittag im Hönnetal im Einsatz. Schwerpunkt war eine kombinierte Kontrolle von insbesondere Motorradfahrern. Einerseits sprachen Polizeibeamte die Biker an und klärten über die Gefahren auf. Andererseits wurden Geschwindigkeitsmessungen und Anhaltekontrollen durchgeführt.

In Menden-Oberrödinghausen (B515) gaben die Beamten an einem Infostand Tipps zu verkehrsgerechtem Verhalten, verteilten Info-Material und warben für die Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining. Zeitgleich wurden mehrere Geschwindigkeitsmessstellen im Hönnetal und auf der B229 in Richtung Sorpetalsperre eingerichtet. Die Ansprache der Polizisten wurde also unmittelbar in der Wirksamkeit überprüft.

Kontrollstelle Klusensteiner Mühle: Im Hönnetal, in Höhe der Klusensteiner Mühle, wurden während des Messeinsatzes der Radaranlage 1882 Fahrzeuge überprüft (davon 39 Kräder). 22 Verkehrsteilnehmer fuhren schneller als die zugelassenen 50 km/h (davon 1 Krad). Erfreulicherweise war nur ein Ausreißer zu verzeichnen. Ein PKW-Fahrer fuhr mit 93 km/h vorbei. Die Quittung: eine Anzeige über 120,- EUR Bußgeld und einem Punkt in Flensburg. Auffällig war darüber hinaus ein VW Golf mit einen Überrollbügel ungesichert verbaut und das Gewinde-Fahrwerk seines Fahrzeugs unzulässig heruntergedreht hatte. Hierdurch war die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt und die Betriebserlaubnis erloschen. Auch ihn erwartet eine Anzeige über 90,- EUR und 1 Punkt.

Kontrollstelle Volkringhausen: Im Balve-Volkringhausen passierten 2237 Fahrzeuge die Messstelle (76 Kräder). 145 waren schneller als 50 (5 Kräder). Acht Verkehrsteilnehmer waren mehr als 20 km/h zu schnell und erwarten eine Anzeige. Darunter befanden sich zwei Motorräder aus Hagen (83 km/h) und Dortmund (81 km/h). Die Konsequenz für beide: 100,- EUR und 1 Punkt. Erschreckend war die Höhe der Geschwindigkeit eines VW-Fahrers aus dem Märkischen Kreis. Er hatte zu Beginn der Abendstunden 115 km/h auf dem Tacho: 480,- EUR, 2 Punkte, drei Monate Fahrverbot. Bei der technischen Überprüfung eines Motorrades wurde festgestellt, dass der Hinterreifen deutlich abgefahren war. Anzeige, 60,- EUR, 1 Punkt.

Kontrollstelle Beckum: Bei der Messung in Balve-Beckum passierten 1398 Fahrzeuge die Messstelle (54 Kräder). 111 Verkehrsteilnehmer waren schneller wie 50. 104 Übertretungen lagen im Verwarngeldbereich (7 Kräder). Sieben PKW-Fahrer wurden angezeigt, da sie mehr als 20 km/h zu schnell waren. Die schnellste gefahrene Geschwindigkeit betrug 84 km/h von einem Ford aus dem MK.

Bei einer begleitenden LKW Kontrolle stellten die Einsatzkräfte die Sammlung von Elektroschrott ohne die erforderliche Genehmigung zum Einsammeln von Abfall fest. Zusätzlich wurde die Sicherung von Ladungsteilen missachtet. Die entsprechende Gewerbeordnungs- und Bußgeldanzeige wird der zuständigen Stelle zugeleitet. Ferner stellten die Beamten hier die verbotene Benutzung eines Handys während der Fahrt fest.

Im Ergebnis bleibt erfreulich zu bilanzieren, dass von denen im Rahmen der polizeilichen Präventionsarbeit angesprochenen Motorradfahrern kein einziger anschließend zu schnell fuhr.

