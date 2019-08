Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zimmerbrand: Ermittlungen aufgenommen

Neuenrade (ots)

An der Poststraße kam es gestern, gegen 17 Uhr, zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Zeuge hörte einen Rauchmelder Alarm schlagen und wählte den Notruf. Der Brand entstand möglicherweise bei Arbeiten in der Küche in der betroffenen Wohnung. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

