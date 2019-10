Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer

Weinsheim (ots)

Am 14.10.2019, um 14:35 Uhr, befuhr ein 68jähriger Mann mit seinem Fahrrad einen Wirtschaftsweg in der Gemarkung Weinsheim, in Richtung der Straße "Unterm Kaulenberg". Aus Unachtsamkeit übersah der Radfahrer einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw und fuhr gegen dessen Heck. Durch den Zusammenstoß erlitt der 68jährige Mann eine Kopfverletzung (er trug keinen Fahrradhelm) und eine Platzwunde am rechten Arm. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2000EUR.

