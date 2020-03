Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Schwarzwald-Baar

Donaueschingen (ots)

In Donaueschingen kam es am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich des Parkplatzes an der Donauhalle. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden von ca. 300.- Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter Telefon 0771/837830 entgegen.

Schwennigen

Am frühen Sonntagmorgen geriet eine 30-jährige Pkw-Lenkerin aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der Seestraße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Danach überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Durch den Unfall wurde die Lenkerin leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 10 000.- EUR.

