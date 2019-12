Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Restaurant in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

In der Nacht vom 29. (So.) auf den 30.12. (Mo.) - zwischen ca. 03 Uhr und 05 Uhr - drangen bisher unbekannte Täter in ein Restaurant in der Trierer Straße in Hermeskeil, Ortsausgang - Richtung Höfchen, durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster, ein. Mindestens einer der Täter dürfte sich bei dem Einbruch Schnittverletzungen zugezogen haben. Neben einem geringen Bargeldbetrag erbeuteten die Täter zwei Flaschen Jack Daniels und zwei Flaschen Gin.

Wer hat in vg. Zeitfenster verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den/die Täter geben?

Hinweise erbittet die Polizei in Hermeskeil unter Telefonnummer: 06503-9151-0

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel.: 06503-9151-0

pihermeskeil@polizei.rlp.de

