Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Wer ist Eigentümer des Fahrrads?

Frankenthal (ots)

Ein Zeuge teilt der Polizei am Vormittag des 23.12.2019 mit, dass seit geraumer Zeit ein hochwertiges Fahrrad in der Kreuzstraße abgestellt ist. Die Beamten vor Ort können die Angaben des Zeugen bestätigen und stellen ein nicht abgeschlossenes schwarzes Tourenrad der Marke "Maxcycles", Modell "Town lite" fest. Die bisher durchgeführten Ermittlungen zur Feststellung des Eigentümers verlaufen ergebnislos, weshalb das Fahrrad sichergestellt wird. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

