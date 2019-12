Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperliche Auseinandersetzung in Bar (03/2312)

Speyer (ots)

23.12.2019, 01:35 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Montags kam es in einer Bar in der Stuhlbrudergasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 25jährigen Männern aus Speyer. Hierbei solle der eine Mann den anderen nach vorherigen verbalen Streitigkeiten am Hals gefasst und mit der Faust aufs Auge geschlagen haben. Beim anschließenden Gerangel soll auch der Aggressor von seinem Opfer geschlagen worden sein. Zudem soll er von umstehend Bekannten des Opfers getreten worden sein. Ein 22-jähriger Mann aus Germersheim machte ebenfalls leichte Verletzungen geltend, die er beim Versuch, die Streitenden zu trennen, erlitt. Seitens der Polizei wurden strafrechtlich Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitete. Eine ärztliche Behandlung war bei keiner der durch die Auseinandersetzung in Mitleidenschaft geratenen Personen erforderlich.

