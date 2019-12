Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht 22.12.2019, 09:00 Uhr

Speyer (ots)

Drei abgeschleppte Fahrzeuge und eine leicht verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am 22.12.2019 gegen 09:00 Uhr an der Kreuzung Theodor- Heuss Straße/ Friedrich- Ebert Straße in Speyer- West. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die Ampel zum Unfallzeitpunkt aus unbekannten Gründen außer Betrieb. In der Folge missachtete ein aus der Friedrich- Ebert- Straße kommender Mercedes Fahrer beim Einfahren in die Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford- Fahrers. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenprall, wodurch der Ford gegen einen weiteren an der Kreuzung wartenden Pkw geschleudert wurde. Der Fahrer des Fords erlitt durch den Aufprall vermutlich ein Schleudertrauma und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 30.000EUR.

