Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht 21.12.2019, 21:55 Uhr

Speyer (ots)

Einen Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von 33.000 Euro verursachte am Abend des 21.12.2019 ein betrunkener 45- jähriger Mercedes Fahrer in der Kleinen Pfaffengasse in Speyer. Um 21:55 Uhr fuhren insgesamt 4 Fahrzeuge hintereinander in Richtung Ludwigstraße. Der Fahrer des hintersten Fahrzeugs fuhr auf das Fahrzeug vor ihm auf, wodurch dieses auf die weiteren Fahrzeuge geschoben wurde. Anschließend versuchte der Verursacher sich von der Unfallstelle zu entfernen. Dies missglückte jedoch, da sein Fahrzeug nach einigen Metern aufgrund des massiven Schadens nicht mehr weiterfuhr. Bei dem Verursacher konnte zudem Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Dem Verursacher wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt. Durch den Aufprall verletzte sich der Verursacher leicht an der Stirn, alle anderen Beteiligten blieben unverletzt.

