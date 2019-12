Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim -Mögliche Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht-

Frankenthal (ots)

Ein 85-jähriger Fahrzeugführer touchiert mit seinem grauen Mercedes-Benz C180 am 21.12.2019, gegen 12:30 Uhr, beim Ausparken auf dem Globus-Parkplatz in Bobenheim-Roxheim höchstwahrscheinlich einen rechts daneben geparkten PKW. Nach längerer Wartezeit auf den Fahrzeugführer des möglichweise beschädigten Fahrzeugs erscheint dieser nicht. Der 85-Jährige begibt sich daraufhin in den Markt und tätigt dort Einkäufe. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug befindet sich das möglicherweise beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Der Vorgang wird danach der Polizeiinspektion Frankenthal gemeldet. Anhaltspunkte zu dem möglicherweise beschädigten Fahrzeug liegen keine vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

