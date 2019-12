Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mutterstadt (ots)

Mutterstadt: Am Freitagabend, 20.12.2019, befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die L425 in Richtung der B9. Dort kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen, das auf der dortigen Verkehrsinsel stand. Der Grund für das Abkommen von der Fahrbahn ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Fahrzeug war nach dem Unfall erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten alkoholtypische Ausfallerscheinungen, wie eine verwaschene Sprache, sowie einen unsicheren Stand bei dem Fahrer fest. Dieser führte vor Ort freiwillig einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 1,08 Promille ergab. Auf Grund dessen wurde der Fahrer zur Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell