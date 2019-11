Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Hainbachstraße, 5.11.2019, 07:50 Uhr Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Landau (ots)

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer befuhr am 5.11.2019, gegen 07:50 Uhr den Radweg in der Hainbachstraße in nördlicher Richtung. In Höhe einer Bushaltestelle hielt ein Pkw am rechten Fahrbahnrand an, um Personen einsteigen zu lassen. Die einsteigenden Personen verengten den Radweg, so dass der Radfahrer ausweichen musste. Durch nasses Laub und Verwenden der Vorderradbremse stürzte der Fahrradfahrer auf die Fahrbahn unter das anhaltende Fahrzeug und verletzte sich an der Hand. Sachschaden entstand nicht.

