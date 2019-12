Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall an Bushaltestelle (59/2012) 20.12.2019, 15:50 Uhr

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, überquerte ein 30-jähriger Fußgänger die Waldseer Straße in Speyer an einer Bushaltestelle hinter einem stehenden Linienbus. Dabei wurde er auf der Fahrbahn von einer entgegenkommenden 39-jährigen PKW-Fahrerin erfasst und dadurch auf einen weiteren, hinter dem Linienbus wartenden, PKW gestoßen. Der Fußgänger wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, nachdem er kurzzeitig sein Bewusstsein verloren hatte. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursachen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell