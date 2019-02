Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl

Unbekannte entwenden Scooter Roller auf Schulgelände

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (12. Februar 2019) in der Zeit zwischen 07.55 und 16.00 Uhr stahlen unbekannte Täter einen Scooter Roller, der an einem Fahrradständer des Schulgeländes an der Biegstraße abgestellt war. Der Scooter war mit einem Kabelschloss an einem Zaun befestigt.

Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

