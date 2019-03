Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person auf der BAB 33 in Höhe Paderborn-Elsen

Bielefeld (ots)

MS/Paderborn-Elsen Am heutigen Nachmittag, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich auf der BAB 33 in Fahrtrichtung Brilon in Höhe der Anschlussstelle Paderborn-Elsen ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Ein 31- jähriger Fahrer aus Geseke fuhr mit seinem Lkw-Zug auf der BAB 33 in Fahrtrichtung Brilon. Da sich dort der Verkehr auf Grund einer Baustelle staute rollte er nur noch langsam auf das Stauende zu. Zeitgleich befuhr ein 59- jähriger Spanier mit seinem Sattelzug ebenfalls die BAB 33 in Fahrtrichtung Brilon und näherte sich dem Stauende.

Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr dieser trotz Ausweichversuch, nahezu ungebremst, auf den vor ihm fahrenden Lkw-Zug auf. Er kam dann quer zur Fahrrichtung an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Dabei wurde der spanische Fahrer eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Anschließend wurde er mittels RTW in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Dort erlag er später seinen Verletzungen.

Ein Pkw, welcher sich unmittelbar links daneben befand wurde durch Trümmerteile beschädigt. Die BAB 33 wurde für den Zeitraum der Bergung und der Unfallaufnahme voll gesperrt. Eine Ableitung wurde eingerichtet.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 150000.- Euro und ein Staulänge von ca. 9 km. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

