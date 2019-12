Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: -Trunkenheitsfahrt durch aufmerksamen Bürger verhindert-

Frankenthal (ots)

Ein aufmerksamer Heßheimer meldet am 20.12.2019, gegen 19:43 Uhr, der Polizeiinspektion Frankenthal einen stark alkoholisierten Mann in der Frankenthaler Straße in Heßheim, welcher soeben beabsichtigt in seinen PKW zu steigen und loszufahren. Durch die eingesetzten Beamten kann der beschriebene Mann angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt bei dem 28-jährigen Mann aus Offstein einen Wert von 3,36 Promille. Der PKW-Schlüssel des Offsteiners wird zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

