Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Parfumdieb von Ladendetektiv gestellt 19.12.2019, 17:50 Uhr

Speyer (ots)

Ein 28-Jähriger wurde am frühen Donnerstagabend in einem Warenhaus in der Maximilianstraße dabei beobachtet, wie er ein Parfum an sich nahm und das Geschäft verlassen wollte. Durch den Ladendetektiv konnte der Dieb gestellt werden. Dieser muss sich nun einem Strafverfahren unterziehen

