Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsversuch in Friseurgeschäft 18.12.2019, 21:00 Uhr-19.12.2019, 07:30 Uhr

Speyer (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag konnten sich unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einem Anwesen in der Ludwigstraße verschaffen. In die dort befindlichen Geschäftsräume eines Friseursalons gelangten sie glücklicherweise nicht. Es entstand lediglich ein leichter Sachschaden an zwei Türen

