Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Bei Verkehrsunfallflucht weiteren Unfall verursacht - Einfluss berauschender Mittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fund von Betäubungsmitteln

Waldsee (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2019, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit seinem PKW die Ludwigstraße in Richtung Ortsausgang/Speyer. An der Einmündung zur Altriper Straße hielt er ersten Ermittlungen zu Folge während des Abbiegens an und fuhr zurück. Eine hinter ihm befindliche 21-Jährige setzte daraufhin mit ihrem PKW ebenfalls zurück, um Platz zu machen. Dennoch fuhr ihr der 27-Jährige rückwärts auf und entfernte sich nach dem Zusammenstoß mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort. Die 21-Jährige folgte ihm auf der Ludwigstraße und konnte ihn in der gleichen Straße mit einem neuen Unfallschaden am Fahrzeug am Straßenrand ausfindig machen. Der neue Schaden am PKW resultierte von einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Fahrzeug während der Flucht. Hierbei wurde dieses zudem an eine angrenzende Hauswand geschoben, die ebenfalls beschädigt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 30.000 Euro. An der Hausfassade entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Den vermeintlichen Grund für das Verhalten des 27-Jährigen stellte die Polizei schnell fest: ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille, er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und in der Nähe der zweiten Unfallstelle konnten Betäubungsmittel sichergestellt werden. Der 27-Jährige wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

