Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Trickdiebstahl in der Fußgängerzone 18.12.2019, 17:30 Uhr

Speyer (ots)

Zu einem versuchten Trickdiebstahl kam es am frühen Donnerstagabend in der Maximilianstraße, als zwei Jugendliche von drei unbekannten Personen angesprochen und um eine Spende gebeten wurden. Die Täter drängten die Geschädigten zur Annahme einer Rose, um deren Leistungsbereitschaft zu erhöhen. Die Erhöhung des Spendendrucks untermauerten die Beschuldigten mit dem Vorhalt eines Babyfotos. Nachdem sich die Personen mit dem gespendeten Kleingeld nicht zufriedengaben, griff einer der Täter über die Geldbörse des Geschädigten, um vermutlich die darin befindlichen Geldscheine an sich zu nehmen. Der Geschädigte erkannte das Vorhaben des Beschuldigten und konnte somit sein Portemonnaie rechtzeitig wegziehen.Im Nachgang wurden noch zwei weitere Personengruppen mit Rosen und Notizbücher in der Hand, in der Maximilianstraße gemeldet. Eine Fahndung nach diesen Personen verlief negativ. Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei vor jeglicher Art von Trickbetrügern und rät der Bevölkerung, Abstand von Personen zu nehmen, welche aus fadenscheinigen Gründen das Gespräch suchen. Diese Personengruppen möchten bewusst Mitleid bei den Geschädigten erwecken und sie hierdurch zum Öffnen der Geldbörse bringen, um sich somit selbst zu bereichern

