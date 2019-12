Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen in Speyer 17.12.2019, 07:35-14:15 Uhr

Speyer (ots)

Am Donnerstag führte die Polizei in Speyer mehrere Verkehrskontrollen in der Otto-Mayer-Straße, in der Schifferstadter Straße sowie in der Auestraße durch. Insgesamt kam es zu 12 Verstößen bzgl. der Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, 10 Verwarnungen aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes und 7 Verwarnungen bei Fahrradfahrern, welche trotz Dunkelheit keine lichttechnischen Einrichtungen nutzten. Weiterhin wurden Verkehrsordnungswidrigkeiten aufgrund der Unterschreitung der Reifenprofiltiefe und fehlender Eintragungen technischer Veränderungen im Fahrzeugschein festgestellt. Darüber hinaus mussten 13 Mängelberichte ausgestellt werden, da u.a. Führerscheine und Warnwesten nicht mitgeführt wurden

