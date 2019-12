Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: -Schwerer Verkehrsunfall-

Frankenthal (ots)

Am heutigen Morgen gegen 06:30 Uhr befahren zwei junge Männer, 16 und 17 Jahre alt, mit ihren Leichtkrafträdern die L453 kommend von Heßheim in Richtung Frankenthal.

Etwa auf mittlerer Strecke überholen beide Fahrer einen weißen Transporter. Aufgrund des dichten Nebels übersieht der aus Gerolsheim stammende 17-Jährige einen entgegenkommenden Lkw und kollidiert seitlich mit diesem. Der 16-jährige Fahrer aus Obersülzen kann sich wieder rechtzeitig hinter dem Transporter einordnen. Der Fahrer des Transporters muss jedoch abbremsen, sodass der 16-jährige diesem auffährt.

Der 34-jährige Lkw-Fahrer aus Rannungen kommt aufgrund des Ausweichmanövers von der Straße ab und muss durch einen Traktor aus dem Feld gezogen werden. Der 17-jährige Fahrer kommt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 16-jährige Leichtkraftradfahrer erleidet keine Verletzungen. Der Fahrer des weißen Transporters setzt trotz Unfallbeteiligung seine Fahrt fort und entfernt sich somit unerlaubt von der Örtlichkeit.

Ein Schaden von ca. 11000EUR entsteht. Die Strecke muss für ca. 2 Stunden vollgesperrt werden. Zu den Verletzungen des 17-Jährigen können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

