POL-UL: (GP) Göppingen - Maskierter Täter überfällt Tankstelle

Ein Unbekannter bedrohte am frühen Sonntag mit einer Pistole in Göppingen eine Frau.

Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter gegen 00.40 Uhr eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße betreten. Mit einer Sturmhaube maskiert und einer Pistole auf eine Angestellte gerichtet, soll der Mann Geld gefordert haben. Die Frau übergab ihm Geld, worauf der Unbekannte die Beute nahm und flüchtete. Zu Fuß sei er in Richtung Christian-Grüninger-Brücke gerannt. Die Polizei suchte den Täter sofort mit mehreren Streifen, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß und von der Statur her kräftig sein. Er sprach Deutsch und hatte eine silberne Pistole dabei. Bekleidet war er mit einer schwarzen Sturmhaube, einem hellgrauen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose. Auffällig sei ein schwarzer Gürtel oder Hosenbund mit roten Streifen gewesen. Die Polizei fragt:

- Wer hat die beschriebene Person in der Nacht zum Sonntag in Göppingen gesehen? - Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07161/632360 an die Polizei in Göppingen.

