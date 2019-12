Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Münzgeld eines Straßenkünstlers gestohlen und Einhandmesser mitgeführt (45/1712)

Speyer (ots)

17.12.2019, 16:30 Uhr

Zu einem Diebstahl zum Nachteil eines Straßenkünstlers in der Maximilianstraße kam es am Dienstag gegen 16:30 Uhr. Ein 16-Jähriger aus Speyer entwendete dort das Bargeld aus der Dose des Straßenkünstlers, als dieser sich kurzzeitig nicht an seinem Platz befand. Aufmerksame Zeugen beobachteten die Tat und verständigten die Polizei über den in Richtung Postplatz flüchtenden jugendlichen Täter. Dieser konnte am Postplatz kontrolliert werden. Bei ihm konnten ein Münzgeldbetrag unter 10EUR und ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Neben dem Diebstahl wird sich der Jugendliche strafrechtlich nun auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell