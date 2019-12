Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Raub von Kopfhörern und Kette, Jugendliche Täter ermittelt (37/1712)

Speyer (ots)

17.12.2019, 14:00

Ein 15-Jähriger aus Hördt wurde am Dienstag gegen 14:00 Uhr in der Kapuzinergasse Opfer eines Raubes. Er wurde dort von drei Jugendlichen im Alter zwischen 16 - 18 Jahren, die ihm vom Postplatz aus gefolgt waren, festgehalten und aufgefordert, "seine Taschen leer zu machen". Als der Geschädigte dies verweigerte, wurde er von zwei Tätern ins Gesicht geschlagen. Danach nahm man ihm seine Kopfhörer sowie eine Kette ab. Die drei Tatverdächtigen konnten von der Polizei dann am Postplatz mit weiteren Jugendlichen angetroffen werden. Bei einem der Tatverdächtigen konnten die Kopfhörer des Opfers aufgefunden und sichergestellte werden. Es handelt sich bei diesem um die gleiche Person, gegen die die Polizei wegen des Münzgelddiebstahls vom gleichen Tag ermittelt. Weiterhin konnte bei den jugendlichen Beschuldigten zwei Wellenstyn-Jacken aufgefunden werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einem Raub vom Vortag zuzuordnen sind. Auch die Jacken wurden daher sichergestellt. Die jugendlichen Beschuldigten wurden abschließend an ihre Eltern überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell