Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Büro eingebrochen

Waldfeucht-Selsten (ots)

Zwischen Mittwoch, 27. November, 19.50 Uhr und Donnerstag, 28. November, 7.30 Uhr, brachen unbekannte Täter die Tür eines Büros an der Landstraße auf. Nachdem so sie ins Innere eingedrungen waren, suchten sie in allen Räumen nach Wertgegenständen. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

