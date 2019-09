POL-KN: Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

LEUTKIRCH im Allgäu Samstag auf Sonntagnacht, gegen 00.45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bischof-Sproll-Straße, Höhe dem dortigen Skaterplatz. Verbotenerweise befuhr ein 19jähriger Opel Fahrer den dort verlaufenden Rad- und Fußweg. In der Folge kam es möglicherweise zu einem Ausweichvorgang gegenüber einem entgegenkommenden Radfahrer. Im weiteren Verlauf verlor der Pkw- Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Zaun der Kunstrasenanlage und einem stromführenden Verteilerkasten. Der Opel war aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es dürfte Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstanden sein.Bei der Verkehrsunfallaufnahme musste festgestellt werden, dass der junge Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen, der Führerschein wurde einbehalten. Mögliche Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561-8488-0 in Verbindung zu setzen.

RAVENSBURG Anlässlich des Fußballspiels (Oberliga Männer) zwischen dem FV Ravensburg und dem FC 08 Villingen kam es zu Streitigkeiten unter den Anhängern. Bereits bei der Anreise kam es am Bahnhof aus unbekannten Gründen zu verbalen Auseinandersetzungen. Möglicherweise waren es gegenseitige Provokationen untereinander, die sich aus zurückliegenden Spielbegegnungen entwickelten. Eine polizeiliche Begleitung der Fans zum Stadion erfolgte. Nach dem Spiel kam es erneut zu Beschimpfungen und Streitigkeiten, die dazu führten dass mehrere polizeiliche Platzverweise ausgesprochen werden mussten. Ein Fan musste kurzfristig in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Weitere Maßnahmen von Seiten der Polizei wurden bei fortdauernden Ordnungsstörungen angedroht. Letztendlich wurden die auswärtigen Fans zum Bahnhof begleitet, um Auseinandersetzungen zu unterbinden.

Sonntag, gegen 02.00 Uhr, fiel ein ca. 35 bis 40 Jahre alter Mann auf, wie dieser in der Straße "Am Alten Gaswerk", Höhe dem dortigen Einkaufsmarkt an einem Auto lehnte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Nach Aufforderung zu gehen, entfernte sich der Mann. Der Mann wird zusätzlich beschrieben mit einer Größe von 175 bis 180 cm, vermutlich deutsch, sehr kräftige Erscheinung, vorne lichtes Haar, nach hinten dichter, mit braun -rotem Wochenbart. Er trug eine weiße kurze Hose, ein schwarzer Hoodie und hatte eine Brille mit runden Gläsern. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Ravensburg unter der Rufnummer 0751-803-3333

