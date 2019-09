Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Tettnang (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitag, um 21.17 Uhr, auf der L 333/ Einmündung zur B 467 ereignete, wurden drei Personen verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 7000 Euro. Der Fahrer eines Pkw Skoda prallte an der Einmündung auf einen vorausfahrenden Pkw VW, welcher verkehrsbedingt an der Einmündung anhielt. Ein im Pkw VW befindlicher Säugling wurde aufgrund der erlittenen Verletzungen zur stationären Aufnahme in eine Klinik transportiert. Zwei weitere Fahrzeuginsassen aus dem Pkw VW wurden leicht verletzt.

