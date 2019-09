Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

-- Ravensburg

Fahrraddiebstahl

Ein unbekannter Täter öffnete im Zeitraum von Ende August bis Donnerstag, 20.00 Uhr, gewaltsam die Tür eines Kellerraums in der Gartenstraße und entwendete das darin befindliche und gesicherte schwarze Mountainbike der Marke "Canyon", Typ "Neuron AL 8.0". Das Fahrrad hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Rads geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Torkenweiler / Ravensburg

Hilflose Person

Eine Anruferin teilte am Donnerstag gegen 19.00 Uhr der Polizei mit, dass sich ihr Vater vermutlich in einer hilflosen Lage befinden würde und sie Hilfe benötige. Bei einem mit ihrem 77-jährigen Vater zuvor geführten Telefonat sagte dieser, dass er in einem Feld zwischen Mariatal und Oberzell gestürzt sei und nun nicht mehr selbstständig aufstehen könne. Zusammen mit dem Rettungsdienst und einem Hubschrauber der "Deutschen Luftrettung" wurden die Felder zwischen Mariatal und Oberzell abgesucht. Über einem Kürbisfeld nahmen die Piloten der "Deutsche Luftrettung" einen am Boden liegenden Mann wahr und informierten die Bodenkräfte. Es handelte sich tatsächlich um den Gesuchten, der nach einer ersten medizinischen Überprüfung unverletzt seiner Tochter übergeben wurde.

Schmalegg / Ravensburg

Unfallflucht

Ein 34-jähriger Autofahrer stieß am Donnerstag gegen 22.00 Uhr beim Wenden in der Straße "Schloßhalde" gegen einen abgestellten Ford und verursachte Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, fuhr der Autofahrer davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte den Halter des geschädigten Fahrzeugs. Zusammen begaben sie sich auf die Suche nach dem Pkw des Unfallverursachers. Auf dem Parkplatz des Feuerwehrhauses konnte der Pkw samt Fahrer festgestellt und angesprochen werden. Es wurde beschlossen, an die Unfallstelle zurückzukehren. Diese Gelegenheit nutzte der Unfallverursacher, fuhr zunächst in Richtung Ortsmitte und danach in unbekannte Richtung davon. Das Kennzeichen des Unfallflüchtigen ist bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bergatreute

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einer Polizeistreife fiel am Donnerstag gegen 17.00 Uhr ein Motorroller auf, auf dem zwei junge Frauen saßen. Die Sozia trug keinen Helm. In der Roßberger Straße wurde der Roller auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes angehalten. Bei der Personenkontrolle stellten die Beamten fest, dass die 15-jährige Fahrerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Jugendlichen werden entsprechend zur Anzeige gebracht.

B 32 / Berg

Verkehrsunfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11.00 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Ein 51-jähriger Traktor-Lenker befuhr die Bundesstraße von Steig kommend in Richtung Weingarten. Kurz nach der Einmündung zu der K 7952 bog er nach links in einen Feldweg ein, als sich gerade ein 69-jähriger Hyundai-Lenker, der den Traktor überholen wollte, auf gleicher Höhe befand. Um eine Kollision zu verhindern lenkte der 69-Jährige reflexartig nach links, kam hierbei von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter. Dort prallte der Pkw gegen ein Verkehrszeichen. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls abgerissen und auf einen etwas entfernt abgestellten Pkw geschleudert und beschädigt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Hyundai musste abgeschleppt werden.

Vogt

Bienenkästen gestohlen

Fünf von sieben Bienenkästen, die in einem Waldstück in der Nähe von Vogt abgestellt waren, wurden samt Bienen von unbekannten Tätern im Zeitraum von 01.09., 18.00 Uhr, bis 12.09., 15.45 Uhr, entwendet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Verbleib der Kästen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, in Verbindung zu setzen.

Bad Waldsee

Radfahrer gestürzt

Ein 54-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 15.00 Uhr den Hopfenweilerweg in Richtung Bad Waldsee, kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der schwer verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, sein Fahrrad wurde sichergestellt.

