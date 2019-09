Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

--

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Ein 18-jähriger Dacia-Lenker missachtete am Donnerstag gegen 13.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Schützenstraße / Mühlbergstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 49-jährigen Lkw-Lenkers. Bei der Kollision wurde keiner der Verkehrsteilnehmer verletzt, es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Sigmaringen

Bei Fahndung geschnappt

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen stoppten am Donnerstag gegen 16.00 Uhr auf dem Leopoldplatz einen Pkw, dessen Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem war bekannt, dass er mit dem Pkw noch unterwegs war, obwohl dieser bereits wieder an eine Autovermietungsfirma zurückgegeben hätte werden müssen. Somit muss er sich nun auch wegen missbräuchlicher Benutzung verantworten.

Hettingen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Unbekannte Täter entfernten am Freitagmorgen gegen 01.30 Uhr und 04.00 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe der Kapelle zwei Gullideckel und legten diese daneben. Zu einem Unfall kam es nicht. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 075761/104-0, zu informieren.

K 8205 / Gammertingen

Unfallflucht

Beim Wenden beschädigte ein unbekannter Lkw-Lenker am Donnerstag gegen 15.00 Uhr einen Tabellenwegweiser und einen Leitpfosten, welche auf einer Verkehrsinsel auf der L 253 Höhe Feldhausen aufgestellt sind. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte mit einem Lkw mit ausländischer Zulassung davon. Personen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, zu wenden.

Mengen

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum von Mittwoch, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, einen Citroen C 3, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Lothringer Straße stand und verursachte Sachschaden von rund 1.500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Mengen, Tel. 07572/5071, zu informieren.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen erlitt eine 39-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße / Straße "Am oberen Tor". Eine aus der Straße "Am oberen Tor" kommende 41-jährige Autofahrerin fuhr in die Hauptstraße ein und übersah hierbei die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 39-Jährige. Es kam zur Kollision in deren Folge die Pedelec-Fahrerin stürzte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Meßkirch

Ladung unzureichend gesichert

Im Rahmen einer Kontrolle stellten Polizeibeamte am Donnerstag gegen 11.15 Uhr fest, dass ein 34-jähriger Lkw-Fahrer seine Ladung nicht ausreichend gesichert hatte. Der 34-Jährige transportierte auf seiner Ladefläche Holz. Dieses war weder formschlüssig gelagert noch mittels Gurten gesichert. Dem Mann wurde bis zur ausreichenden Sicherung der Ladung die Weiterfahrt untersagt.

Kratzer / Schnell

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell