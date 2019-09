Polizeipräsidium Konstanz

Am Freitag, gegen 13.30 Uhr beschädigte ein Pkw beim Ausparken auf einem Restaurant-Parkplatz auf dem Hohentwiel, zwei abgestellte Fahrzeuge und fuhr anschließend davon, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens an den beiden beschädigten Fahrzeugen, einem Pkw Audi und einem Pkw Maserati, ist noch nicht bekannt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/8880, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Radfahrerin vom Fahrrad gestoßen/ Zeugenaufruf

Ein bisher unbekannter Fußgänger stieß am Donnerstag, gegen 17.15 Uhr, mit seinem mitgeführten Fahrrad offenbar vorsätzlich eine Radfahrerin, welche auf dem Fußweg "Susosteig" in Richtung "Alte Rheinbrücke" fuhr, von ihrem Fahrrad. Die 24-jährige Radfahrerin, welche daraufhin stürzte und sich diverse Verletzungen zuzog, wurde anschließend von dem Täter bedroht. Zeugen des Vorfalles sowie die Passanten, welche der Geschädigten vor Ort zu Hilfe kamen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, 07531/9950, zu melden.

