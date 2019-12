Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendieb geschnappt 19.12.2019, 16:20 Uhr

Otterstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag löste der Diebstahlalarm eines in Otterstadt ansässigen Supermarktes aus, als ein 28-Jähriger das Geschäft verlassen wollte. Der Aufforderung der Kassiererin, in den Laden zurückzukehren, kam der Mann ebenso nach wie der Aufforderung, die entwendete Ware auszuhändigen. Nachdem der Beschuldigte das Parfum hinter seinem Gürtel hervorgeholt hatte und das Geschäft verließ, ertönte der akustische Alarm erneut. Auch als er beim zweiten Mal von der Mitarbeiterin angesprochen wurde, händigte er weitere gestohlenen Gegenstände aus. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten bei einer Personendurchsuchung kein weiteres Diebesgut mehr auffinden. Dem Beschuldigten wurde ein Hausverbot erteilt und ein Strafverfahren eingeleitet

