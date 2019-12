Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus 16.12.2019.- 19.12.2019, 12:00 Uhr

Römerberg (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, indem unbekannte Täter versuchten, mittels eines Hebelwerkzeuges die Hauseingangstür eines freistehenden Einfamilienhauses aufzuhebeln, was ihnen misslang. Es entstand daher lediglich Sachschaden. Die Polizei bittet die Bevölkerung auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, insbesondere deren Kennzeichen, zu achten und diese schnellstmöglich der Polizei mitzuteilen. Zudem werden von der Polizei Speyer sogenannte Grundschutzberatungen angeboten, mit dem Ziel den Bürgern die Möglichkeiten des Einbruchschutzes aufzuzeigen. Bei Interesse kann jederzeit Kontakt mit der Polizei Speyer aufgenommen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

