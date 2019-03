Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Eberstadt: Passantin vertreibt Autodieb

Polizei ermittelt

Darmstadt (ots)

Eine noch unbekannte männliche Person führte in der Nacht zum Freitag (21.-22.3.) in der Straße "Am Elfengrund" nichts Gutes im Schilde, als sie gegen 24 Uhr gewaltsam die Fahrerscheibe eines VW Tiguan öffnete. Bei dem Versuch in das Auto einzusteigen wurde der Kriminelle durch das Auftauchen einer Passantin gestört, ließ von seinem weiteren Vorhaben ab und trat die Flucht an. Der Täter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und zirka 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er hatte dunkle, lockige Haare und eine schlanke Statur und trug helle Schuhe der Marke "Dockers".

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

