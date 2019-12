Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: -Verkehrsunfall mit Pedelec unter Alkoholeinfluss-

Frankenthal (ots)

Ein 52-jähriger Frankenthaler befährt am 21.12.2019, gegen 01:18Uhr, mit seinem Pedelec-Fahrrad die Goethestraße in Frankenthal aus Richtung Flomersheimer Straße kommend. An der Einmündung Goethestraße/Schopenhauer fährt der Radfahrer ungebremst gegen das Heck eines ordnungsgemäß abgestellten PKW. Die Heckscheibe des PKW wird beschädigt. Der Unfallverursacher wird durch den Aufprall ebenfalls leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt bei dem 52-Jährigen einen Wert von 1,19 Promille. Ihm wird eine Blutprobe entnehmen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Eine Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde ist auch dann möglich, wenn ein Führerscheininhaber alkoholisiert mit einem nicht führerscheinpflichtigen Fahrzeug, z.B. einem Pedelec-Fahrrad, am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt und sich hieraus Hinweise auf eine Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ergeben.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

