Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt)Brand eines Adventskranzes

Mutterstadt (ots)

Mutterstadt: Am Freitagabend, 20.12.2019, kam es auf Grund von brennenden Kerzen an einem Adventskranz zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Die Kerzen entzündeten mit hoher Wahrscheinlichkeit den Kranz, wodurch dieser anfing zu brennen. Ein Rauchmelder löste hieraufhin aus und die Bewohnerin der Wohnung versuchte noch den Adventskranz selbständig zu löschen. Hierdurch wurde sie, durch das Einatmen des giftigen Rauches, leicht verletzt. Der Brand konnte erst endgültig durch die eintreffende freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Glücklicherweise weitete sich das Feuer nicht auf weitere Bereiche der Wohnung aus, sodass sich der Schaden lediglich auf Rußanhaftungen an Decke und Wänden beläuft. Die Polizei weist in diesen Fällen darauf hin offenes Feuer wie Kerzen niemals unbeaufsichtigt zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell