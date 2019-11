Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Geparkte Fahrzeuge beschädigt

Worms (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 14.11.2019, befährt gegen 23:00 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem Kleintransporter die Friedrich-Ebert-Straße in Osthofen. In Höhe der Hausnummer 82 kollidiert er zunächst ohne ersichtlichen Grund mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW und ca. 30 Meter weiter nochmals mit einem weiteren abgestellten Fahrzeug. An allen drei Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme ergibt ein Atemalkoholtest bei dem 47-Jährigen einen Wert von 0,45 Promille. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wird bei ihm eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro entnommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-116

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell