Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Geldbeutel aus Handtasche entwendet

Worms (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 13.11.2019, wird in einem Zeitraum von 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr einer 53-Jährigen im Bereich der Wormser Fußgängerzone der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. In diesem befanden sich neben Bargeld auch mehrere Geldkarten, der Führerschein sowie die Krankenversichertenkarte. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

