Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflüchtiger Pkw- Fahrer gesucht 21.12.2019, 05:05 Uhr

Speyer (ots)

Am 21.12.2019 gegen 05:05 Uhr kam es an der Einmündung Karl- Spindler Straße/ Armensünderweg zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person. Ein 39- jähriger Rollerfahrer befuhr die Karl- Spindler- Straße und wollte nach rechts in den Armensünderweg abbiegen. Hierbei kam ihm ein bislang unbekannter Pkw- Fahrer entgegen, der zu weit nach links fuhr. In der Folge musste der Rollerfahrer nach rechts ausweichen, wodurch er die Bordsteinkante berührte und stürzte. Der Rollerfahrer erlitt dabei Schürfwunden, eine ärztliche Versorgung war aber nicht notwendig. Der Pkw- Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Es ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen Kleinwagen handeln soll. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

