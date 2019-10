POL-LER: Pressemeldungen vom 26. Oktober 2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Tödlicher Verkehrsunfall

Emden - Am Freitag, den 25. Oktober 2019, gegen 17:10 Uhr, kam es in Emden auf der Larrelter Straße, etwa mittig der sogenannten Bahnhofsbrücke, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aus Emden tödlich verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr ein 21 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Emden mit seinem VW Passat die Larrelter Straße, aus Richtung Bahnhofsplatz kommend, in Fahrtrichtung Larrelt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beschleunigte der Fahrer stark, überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug und geriet dabei auf die linke der beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren (Gegenfahrbahn). Hier stieß das Fahrzeug mit dem Motorradfahrer zusammen, der die Larrelter Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Eine 16 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Zur Unfallaufnahme musste Larrelter Straße bis 20:45 Uhr voll gesperrt werden.

Einbruch in Garage

Leer - In der Zeit vom 24.10.2019, 22:00 Uhr, bis zum 25.10.2019, 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage eines Sportvereins an der Feldstraße ein und entwendeten aus dieser diverse Werkzeuge bzw. Gartengeräte. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Sachbeschädigung

Detern - Bisher unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf den Freitag die Fassade, ein Rolltor sowie mehrere Firmenfahrzeuge eines Möbelhauses in der Straße "Zum Krummwall" mit roter Sprühfarbe. Weiterhin wurden mehrere Reifen der Firmenfahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Filsum.

Verbotener Drohnenflug

Moormerland - Durch eine Zeugin wurde der Polizei am Freitagabend, gegen 20:40 Uhr mitgeteilt, dass im Bereich der Uthuser Straße zwei Drohnen fliegen und welche sich in der Luft über ihrem Grundstück aufhalten sollen. Bei ihrem Flug überquerten die Drohnen auch mehrfach die Bundesstraße 70. Sowohl der Nachtflug als auch der Flug in der Nähe einer Bundesstraße erfordern eine besondere Erlaubnis, welche der Polizei Leer bisher nicht vorliegt. Es wurde daher von Amts wegen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) eingeleitet. Der oder die Luftfahrzeugführer als auch die Drohnen konnten durch die eingesetzten Beamten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei Leer.

Schwerer Verkehrsunfall Leer - Am heutigen Samstag kam es gegen 11:30 Uhr auf der Feldstraße, im Bereich der Kreuzung "Veenhuser Weg" zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 71-jährige Radfahrerin aus Moormerland lebensgefährlich verletzt wurde. Die Moormerländerin kam aus dem Veenhuser Weg und wollte mit ihrem Pedelec die Feldstraße in Richtung Brinkum überqueren. Hierbei übersah sie den, in Richtung Leer fahrenden, bevorrechtigten PKW einer 56-jährigen Frau aus Hesel und wurde von diesem erfasst. Die Frau wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Feldstraße war für die Unfallaufnahme etwa 90 Minuten voll gesperrt.

