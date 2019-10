Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Schwerpunktkontrolle in Rhauderfehn ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

PI Leer/Emden (ots)

Rhauderfehn - Am vergangenen Donnerstag kontrollierten Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeistation Rhauderfehn und Ostrhauderfehn in Rhauderfehn/Ostrhauderfehn den fließenden Verkehr. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf Gurt- und Handyverstößen.

Im Rahmen der eintägigen Kontrolle ahndeten die Polizeibeamtinnen und -beamte insgesamt 57 Verstöße. Hiervon leitete die Polizei 30 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Missachtung der Gurtpflicht ein. In 16 Fällen war die verbotswidrige Handynutzung Anlass der Ahndung. In einem Falle musste die Polizei ein Verfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis einleiten. Ein 16-jähriger befuhr mit einem Kleinkraftrad die Straße Untenende in Richtung Ostrhauderfehn mit einer Geschwindigkeit von circa 50 km/h. Da er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Das Thema Ablenkung im Straßenverkehr ist ein zentrales und wichtiges Thema bei der Polizei. Mit dieser Verkehrskontrolle wollen wir die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer primär auf die Gefahren durch Ablenkung sensibilisieren. Auch die Wichtigkeit und Erfordernis der Gurtpflicht wurde den Betroffenen erläutert. Denn der richtig angelegte Sicherheitsgurt kann Leben retten und vor schwerwiegenden Verletzungen schützen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell