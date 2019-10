Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 24.10.2019

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

PI Leer/Emden (ots)

++ Schwerer Motorradunfall ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen (siehe Bildmaterial) ++ Auseinandersetzung im Rahmen einer Musikveranstaltung ++ Kind durch Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht! ++

Rhauderfehn - Schwerer Motorradunfall

Rhauderfehn - Am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr wurden Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße im Ortsteil Burlage gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger aus Papenburg mit seinem Krad der Marke Honda die L30 aus Richtung Burlage kommend in Richtung Langholt. Kurz vor dem Übergang der Landesstraße in die Kirchstraße kam der Papenburger aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen dahinterliegenden Graben. Der 32-jährige wurde einige Meter weitergeschleudert. Das Krad kam letztlich auf einem Fahrradweg zum Stillstand. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an.

A 28/Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen (siehe Bildmaterial)

A 28/Leer - Auf der A 28 ereignete sich heute Morgen gegen 07:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leer-Ost und Dreieck Leer in Fahrtrichtung Leer ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Pkw. In einem dortigen Baustellenbereich, welcher derzeit nur einspurig zu befahren ist, kam es zu einem Rückstau, wodurch die Verkehrsteilnehmer angehalten waren ihre Geschwindigkeit zu reduzieren. Dies erkannte ein 41-jähriger aus Filsum mit seinem Ford Transit nach derzeitigen Erkenntnissen zu spät und fuhr auf den vor ihm befindlichen VW Golf, der von einem 28-jährigen aus Ocholt gefahren wurde, auf. Durch den Zusammenstoß wurde der VW Golf in die Mittelschutzplanke gedrückt. Im Anschluss rutschte der Transit weiter über die Fahrbahn und beschädigte einen Seat, der sich ursprünglich vor dem Golf befunden hatte. Der 20-jährige Fahrer des Seats blieb unverletzt, wohingegen der Filsumer und der Ocholter leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht wurden. Der Ford und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Unfallaufnahme bildete sich ein Rückstau auf einer Länge von circa fünf Kilometern. Zur Säuberung der Fahrbahn wurde die Autobahnmeisterei angefordert. Der Schaden wird derzeit auf eine untere bis mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Emden - Auseinandersetzung im Rahmen einer Musikveranstaltung

Emden - In der heutigen Nacht kam es gegen 03:30 Uhr im Rahmen einer Musikveranstaltung an der Hochschule am Constantiaplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen aus Emden und dem dortigen Sicherheitspersonal. Nachdem der Emder negativ auf dem Veranstaltungsgelände aufgefallen war, erteilte der Sicherheitsdienst ein Hausverbot und begleitete den jungen Mann vom Gelände. Da der Emder diese Entscheidung nicht teilen wollte, warf er nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Glasflaschen in Richtung der drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, welche sich zu diesem Zeitpunkt bereits von dem Mann abgewendet hatten. Die Glasflaschen verfehlten das Sicherheitspersonal nur knapp. Unterdessen wurde die Polizei hinzugerufen und nahm den Sachverhalt auf. Da sich der alkoholisierte 22-jährige weiterhin unkooperativ verhielt und dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den Emder wird nun ermittelt.

Emden - Kind durch Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Emden - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall geben können, der sich gestern Morgen in der Faldernstraße, Ecke Strohstraße ereignet hat. Gegen 07:50 Uhr befuhr ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Faldernstraße stadtauswärts und benutzte hierfür den linken Gehweg. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah ein Pkw-Fahrer im Einmündungsbereich der Strohstraße den 13-jährigen und touchierte ihn leicht. Dadurch stürzte das Kind von seinem Fahrrad und wurde leicht verletzt. Der Fahrzeugführer, ein Mann zwischen 60 und 70 Jahren, soll ausgestiegen sein, seine Fahrt dann aber fortgesetzt haben. Bei dem Pkw soll es sich um ein dunkelblaues Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Emden entgegen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell